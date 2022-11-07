Как изменилась война в Украине: на что Путин делает ставку

Россия в последнее время изменила тактику войны против Украины и сделала акцент на трех основных пунктах: переведении РФ на военные рельсы; ведение геноцидного типа войны; вбрасывание пропагандистских нарративов о тактическом ядерном оружии, “грязной бомбе” или взрыве на ЗАЭС. Об этом в эфире FREEДOM заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Эксперты проанализировали эти утверждения для издания "Комментарии", а также рассказали, что мы можем противопоставить такой тактике агрессора.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Есть вероятность, что Путин преследует выход на некий вариант "Отечественной войны"

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок согласен с тем, что Россия использует озвученные Подоляком методы. К ним, по мнению эксперта, можно добавить также мобилизацию.

"Пока – частичную. Но у меня такое впечатление, что Путин настроен на полную мобилизацию. Она лишь вопрос времени – на фоне огромных потерь личного состава армией агрессора, – поясняет Валерий Клочок. – Кремль, понятно, будет обвинять в этом Украину, сея ненависть. Возможно, Путин преследует выход на некий вариант "Отечественной войны". В его понимании, весь этот набор инструментов (перевод РФ на военные рельсы, мобилизация, целенаправленные удары по объектам критической инфраструктуры в Украине, забрасывание позиций ВСУ телами российских солдат, вбросы о вероятном применении оружия массового поражения, больше похожие на информационно-психологические операции — ИПСО) может как-то исправить крайне сложную для оккупантов ситуацию на фронте".

По словам эксперта, пока не видно перспектив для успехов агрессора в Украине. Но и нам нужные время, вооружение, силы, деньги, чтобы вышвырнуть врага со своей земли.

поддержка Украины сохранится. Всё это позволяет говорить, что РФ не достигнет успеха, несмотря на смену тактики в этой войне", – считает Валерий Клочок. "Мы получаем большую помощь со стороны Запада, нам обещают, что она будет продолжаться и даже увеличиваться. И со стороны ЕС, и со стороны США. Коллективный Запад не ведется на разнообразные шантажи со стороны России. Турция не позволила РФ сорвать зерновую сделку. Во время недавнего визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что, независимо от результатов выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября

Он подчеркивает важность перехода украинской экономики на военные рельсы. В частности, налаживание выпуска снарядов, собственных беспилотников.

"В геополитическом контексте четко определились страны, готовые помогать РФ в ее войне против Украины, – отмечает эксперт. – Нужно прилагать максимум усилий, чтобы такие их возможности были под большим вопросом. Я имею в виду Иран и Северную Корею, которые уже получили соответствующие предупреждения со стороны Запада в целом и США в частности".

Мы должны продолжать давления на агрессора на всех фронтах – реальном, дипломатическом, экономическом, информационном

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что Россия оказалась в проигрышной ситуации, а потому ищет пути, которые могут помочь ей выжить в этой войне.

"И такие точечные попытки прощупывать нас на прочность в одном или ином направлении дают Путину возможность показывать российским элитам, что еще не всё потеряно. Хоть это более похоже на пропагандистские акции, – отмечает политолог. – Если ранее агрессор пытался вести пусть подлую, но всё же войну, то сейчас всё чаще возвращаются к гибридной (не отказываясь от конвенционной), пытаясь расшатать позиции внутри украинского и западного обществ, чтобы вынудить Киев к переговорам на своих условиях".

Виктор Каспрук акцентирует, что путем проб и ошибок россияне пытаются выявить наши болевые точки, чтобы сосредоточить на них свои основные удары.

"Когда запугивание ядерным оружием, катастрофой на Каховской ГЭС, Запорожской АЭС не сработали, пошла атака на объекты критической инфраструктуры, сказки о "грязной бомбе", те или иные вбросы и лоббистские потуги Кремля на Западе. С одной стороны, это можно воспринимать как начало агонии путинского режима. С другой – как серьезную угрозу, ведь загнанная в угол крыса – крайне опасна. И даже если будет виден явный проигрыш российской армии на поле боя, Кремль не оставит попыток нанести максимальный вред Украине", – предупреждает эксперт.

Отвечать, по его мнению, мы должны продолжением давления на агрессора на всех фронтах – реальном, дипломатическом, экономическом, информационном. Параллельно ища уязвимые точки самой России.

"Одним из движений в этом направлении стало принятие Верховной Радой постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией. По таким болевым точкам надо бить снова и снова, – уверен Виктор Каспрук. – РФ – лоскутное государство из почти сотни нацией. И фейковое единство, существующее лишь потому, что его удерживают силой и страхом, на самом деле является крайне непрочным. И если бить в этом направлении, карточный домик под названием Российская Федерация рухнет. Причем быстро".

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