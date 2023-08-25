Лукашенко открестился от гарантий Пригожину и похвалил Путина

Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Таким образом он прокомментировал обвинения в свой адрес, как посредника в переговорах между Путиным и Пригожиным во время мятежа 23-24 июня 2023 года. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко лукавит

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых, — заявил Лукашенко. — Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." — "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, Лукашенко, ожидаемо, стал выгораживать Путина от обвинений в причастности к убийству Пригожина. В частности, Лукашенко заявил:

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам", — заявил глава Белоруси.

27 июня Лукашенко заявлял: "Я и сказал Пригожину: "Это — гарантия. Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам".



Напомним, что во время мятежа 23-24 июня именно договоренности с Лукашенко о возможности "уйти в Белорусь" остановили "марш справедливости" Пригожина в 200 километрах от Москвы. 23 августа самолет с Пригожиным и его свитой упал в Тверской области. Все пассажиры и экипаж авиасудна — 10 человек — погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Тем временем, у Зеленского рассказали, что будет, если все же произойдет замораживание войны.

В РФ снесли могилы "вагнеровцев", площадку заливают бетоном.

А у Путина рассказали, почему "вынуждены" продолжать войну против Украины.