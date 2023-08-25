У Путина рассказали, почему вынуждены продолжать войну против Украины

Так называемая военная "спецоперация" в Украине будет продолжаться, чтобы сделать невозможным в будущем "террористическую угрозу" со стороны Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом, о какой именно угрозе со стороны Украины России идет речь главный рупор Кремля так и не сказал. Никак не упомянул Песков и о целях Кремля во время этой "СВО". Хотя ранее спикеры Кремля в один голос повторяли мантры о денацификации, демилитаризации и прочий бред в отношении Украины.

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Отметим, в этом же интервью Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индию, который пройдет в сентябре. Якобы главной причиной, почему российский диктатор намерен пропустить саммит Большой двадцатки Песков назвал важность для Путина оставаться в России, ведь продолжает "специальная военная операция" в Украине и главное внимание должно быть приковано к ней.

Напомним, тема визитов Путина в другие страны постоянно циркулирует в СМИ. Так ордер на арест Международным уголовным судом (МУС) российского диктатора уже стал причиной отказа российского лидера посетить встречу БРИКС, а также отказаться от визита в Турцию.

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