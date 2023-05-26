logo

BTC/USD

26455.62

ETH/USD

1813.92

LTC/USD

86.94

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лукашенко может стать неуправляемым и прибегнуть к шантажу мира, - Ягун
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко может стать неуправляемым и прибегнуть к шантажу мира, - Ягун

Перемещение ядерного оружия из Кремля в Беларусь может стать красной линией, о которой намекали Китай и Индия

сегодня, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун, пишут "Комментарии".

Лукашенко может стать неуправляемым и прибегнуть к шантажу мира, - Ягун

Виктор Ягун. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Если что-то происходит в Москве и не будет человека, который возьмет на себя ответственность, а начинается развал государственного формирования, то кто будет нести контроль за ядерное оружие не только России, а в первую очередь за его пределами?", — заметил Ягун.

По его мнению, именно Беларусь может вступить в эту игру, будучи не против получить больше статуса и весомости. На фоне "громких событий" об "освобождении" Белгородской области тема ядерного вооружения – снова в поле зрения. Говорят, что, пользуясь моментом, Путин мог перевезти ядерное оружие в Беларусь.

Этот вопрос достаточно беспокоит руководство Китая и Индии, поэтому вполне возможно, что представители этих стран уже общались с Путиным по поводу распространения ядерного оружия, отмечает генерал-майор СБУ. Ведь, по его мнению, Лукашенко – не самый лучший вариант для сохранения мировой безопасности.

"Он в сотни раз неадекватнее того же Путина", — заметил Ягун.

Если самопровозглашенный белорусский фюрер получит хотя бы несколько зарядов на "Искандеры", он уже может захотеть их испытать. Эти действия могут быть шантажом для всего мира, который будет трудно остановить, подытожил эксперт.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Лукашенко впал в истерику: чего боится белорусский диктатор Самопровозглашенный президент Беларуси на днях заявил, что "не собирается умирать", однако его жизнь охватила страх по другой причине.

Читайте на сайте "Комментарии", - В чем будет состоять победа Украины в войне с РФ , — мнение эксперта Когда Украина победит, речь будет не только об изгнании оккупантов с украинской земли, освобождении оккупированных территорий, но и об "экономическом поражении" Кремля.

Напомним, "Комментарии" писали, - "Рабство для российских детей": в Госдуме РФ зарегистрировали соответствующий законопроект Российских детей хотят привлекать к общественно-полезному труду. Соответствующие поправки в закон "Об образовании в РФ" внесли несколько депутатов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!