Лукашенко может стать неуправляемым и прибегнуть к шантажу мира, - Ягун

Об этом в Телеэфире рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун, пишут "Комментарии".



Виктор Ягун. Фото из открытых источников

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"Если что-то происходит в Москве и не будет человека, который возьмет на себя ответственность, а начинается развал государственного формирования, то кто будет нести контроль за ядерное оружие не только России, а в первую очередь за его пределами?", — заметил Ягун.

По его мнению, именно Беларусь может вступить в эту игру, будучи не против получить больше статуса и весомости. На фоне "громких событий" об "освобождении" Белгородской области тема ядерного вооружения – снова в поле зрения. Говорят, что, пользуясь моментом, Путин мог перевезти ядерное оружие в Беларусь.

Этот вопрос достаточно беспокоит руководство Китая и Индии, поэтому вполне возможно, что представители этих стран уже общались с Путиным по поводу распространения ядерного оружия, отмечает генерал-майор СБУ. Ведь, по его мнению, Лукашенко – не самый лучший вариант для сохранения мировой безопасности.

"Он в сотни раз неадекватнее того же Путина", — заметил Ягун.

Если самопровозглашенный белорусский фюрер получит хотя бы несколько зарядов на "Искандеры", он уже может захотеть их испытать. Эти действия могут быть шантажом для всего мира, который будет трудно остановить, подытожил эксперт.

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