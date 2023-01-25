Луганская ОВА: в России мобилизуют депортированных украинцев

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Кравцев Сергей
Из-за увеличившихся потерь на войне в Украине россияне начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Также захватчики продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".
По информации ОВА, больше всего россияне убеждают одеть российскую военную форму людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления. Им предлагают свободу в обмен на готовность пойти воевать против Украины.
Между тем, крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 захватчиков.
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