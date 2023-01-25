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Луганская ОВА: в России мобилизуют депортированных украинцев

Россияне также продолжают вербовать заключенных граждан Украины

сегодня, 10:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Из-за увеличившихся потерь на войне в Украине россияне начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

Луганская ОВА: в России мобилизуют депортированных украинцев

Российские военные. Фото: из открытых источников

"На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства" – говорится в сообщении.

Также захватчики продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".

По информации ОВА, больше всего россияне убеждают одеть российскую военную форму людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления. Им предлагают свободу в обмен на готовность пойти воевать против Украины.

Между тем, крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ISW рассказали, что поможет ВСУ нанести поражение армии РФ и освободить территорию Украины.                                                                                                                                                                                                                 

Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка сообщает – в высшем военном руководстве РФ разногласия уже не скрыть.




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