Лучших подразделений ЧВК "Вагнера" больше нет: подробности ISW

В длительных ожесточенных боях за Бахмут Донецкой области были уничтожены самые эффективные и проверенные временем подразделения ЧВК "Вагнера". Таким образом российское войско лишилось наиболее мощных штурмовых групп. Как передает издание "Комментарии", об сообщается в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Боевики ЧВК "Вагнера" в битве за Бахмут теряют свои лучшие подразделения. Фото: Getty Images

Сообщается, что продолжительные бои за многочисленные небольшие населенные пункты севернее и южнее Бахмута Донецкой области истощили подразделения боевиков "Вагнера". Аналитики ISW предполагают, что вскоре, перед финальной частью боев за взятие города, в Бахмуте ключевую роль снова могут отдать штурмовым подразделениям ЧВК.

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Возможность нанести урон элитным боевикам "Вагнера", а также другим элитным подразделениям, если они будут задействованы, в условиях оборонительной городской войны, сильно благоприятствует украинским войскам.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, видимо, опасается, что его силы расходуются зря именно таким образом. Ранее Пригожин утверждал, что, если его боевики не получат необходимых боеприпасов и подкреплений, то все усилия по штурму Бахмута могут быть напрасными.

Напомним, что накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ загоняют его подразделения под Бахмутом в ловушку. По его словам, украинские защитники сформировали несколько группировок для блокирования и окружения наемников ЧВК. Пригожин пожаловался, что сейчас "стучится во все двери", чтобы спасти своих убийц, однако военное руководство РФ его не слышит.



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