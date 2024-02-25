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Лубинец сделал новое заявление о расстреле украинских пленных

Россияне гораздо чаще расстреливают украинских пленных, чем об этом публично известно, заявил Дмитрий Лубинец.

25 февраля 2024, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что случаев расстрела украинских военнопленных российскими солдатами гораздо больше, чем об этом публично сообщают. Об этом Лубинец рассказал в эфире телемарафона.

Лубинец сделал новое заявление о расстреле украинских пленных

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец прокомментировал расстрел украинских военных в Авдеевке. По его словам, Украина связывалась с российской стороной по украинским военным, которых должны были взять в плен, оказать медицинскую помощь, а затем провести обмен.

Однако затем в сеть попали кадры, как российские солдаты расстреливают украинских военнопленных.

"Российская сторона еще раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться. Таких случаев гораздо больше, чем тех случаев, о которых публично мы говорим. К сожалению", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

В 110-й отдельной механизированной бригаде опубликовали объяснение, почему во время выхода из Авдеевки часть украинских бойцов осталась в городе. По сообщениям 110-й Бригады выход из Авдеевки был затруднен из-за постоянных атак россиян, поэтому было решено связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с россиянами по обмену. Россия согласилась провести эвакуацию и оказать помощь раненым военнопленным, но вместо этого убила украинских бойцов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны потери России и Украины в Авдеевке с момента штурма войсками РФ украинского города и до выхода из него бойцов ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что военный рассказал, почему россияне расстреливают украинских пленных в Авдеевке.



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