Ловушка закрывается: в Минобороны рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте

Украинские защитники уже несколько дней подряд держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Взять ранее оккупированный город под огневой контроль ВСУ удалось благодаря тому, что воины сумели занять основные высоты на подступах к городу-крепости. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Бахмут. Фото: Getty Images

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу", — написала замминистра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По ее словам, продвижения вперед ВСУ увенчалось успехом. Под контролем украинских защитников оказались основные господствующие высоты вокруг Бахмута. И теперь артиллерия работает прицельно по оккупантам, фактически сделав невозможным пребывание россиян в Бахмуте.

О том, что захватчики, которые все еще отбиваются в Бахмуте, фактически находятся в ловушке, заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Генерал также спрогнозировал, что город вскоре может быть возвращен под контроль Украине.

В то же время в британской разведке считают, что украинские защитники продолжают усиливать контрнаступательные операции в районе Бахмута Донецкой области. Тогда как российские военные страдают от низкого боевого духа и вряд ли имеют резервы, чтобы удерживать населенный пункт.

Читайте также на портале "Комментарии" — какое значение имеет Клещиевка для освобождения Бахмута – что теперь ждет россиян.



