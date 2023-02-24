Ллойд Остин рассказал, к чему сейчас в США готовят бригады мотопехоты ВСУ

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Кравцев Сергей
Вашингтон считает, что предоставление оружия Украине и обучение украинских военных изменят динамику на поле боя в войне и позволят Киеву прорвать рубежи, которые построили захватчики. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью "CNN".
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
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Интервью главы Минобороны США вышло к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины. Остин повторил общее мнение других американских чиновников, включая президента Джо Байдена, подчеркнув, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
С начала войны год назад США и их союзники предоставили украинцам помощь на миллиарды долларов. Также союзники объявили о предоставлении Украине систем Patriot и танков M1 Abrams, хотя обе системы нуждаются в значительной подготовке и техническом обслуживании.
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