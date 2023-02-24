Ллойд Остин рассказал, к чему сейчас в США готовят бригады мотопехоты ВСУ

Вашингтон считает, что предоставление оружия Украине и обучение украинских военных изменят динамику на поле боя в войне и позволят Киеву прорвать рубежи, которые построили захватчики. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью "CNN".

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Мы тренируем и снаряжаем несколько механизированных пехотных бригад – это достаточно значительный потенциал. В дополнение к этому, дополнительная артиллерия, и таким образом они смогут прорывать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", — рассказал Остин.

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Интервью главы Минобороны США вышло к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины. Остин повторил общее мнение других американских чиновников, включая президента Джо Байдена, подчеркнув, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Пока Украина продолжает проводить операции и продолжает работать над тем, чтобы вернуть свою суверенную территорию, мы будем с ней", — заявил он.

С начала войны год назад США и их союзники предоставили украинцам помощь на миллиарды долларов. Также союзники объявили о предоставлении Украине систем Patriot и танков M1 Abrams, хотя обе системы нуждаются в значительной подготовке и техническом обслуживании.

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