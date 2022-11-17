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Литва собрала деньги для уничтожения россиян. Военная техника получила красноречивое название

Владимир Зеленский на платформе United24 запустил программу по бокам средств на морские дроны. На один беспилотник деньги собрали граждане Литвы.

сегодня, 13:01
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины запустил инициативу по сбору денег на 100 морских беспилотников для защиты украинских территориальных вод. К такому сбору присоединились и литовцы, которые смогли собрать 250 тысяч долларов. Теперь морской дрон получил красное название "PEACE Дец". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter литовского телеведущего Андрюса Тапинаса.

Литва собрала деньги для уничтожения россиян. Военная техника получила красноречивое название

Армия морских беспилотников. Фото: из открытых источников

Президент Украины после удачной военной компании с привлечением морских дронов начал большой сбор средств для них на платформе United 24. 11 ноября литовский телеведущий Андрюс Тапинас присоединился к инициативе Зеленского и открыл сбор на морской дрон для ВСУ.

Всего за несколько часов литовцы смогли собрать деньги на сумму в 250 тыс. долларов и передали их для покупки морских дронов.

Тапинас решил, что литовскому беспилотнику нужно название и начал голосование с несколькими вариантами:

  • Kabajeva
  • Nasrai
  • Bangputys
  • PEACE дец

Значительное большинство проголосовало за вариант "PEACE дец", который и победил. Именно такое название теперь получит морской беспилотник, который был куплен для Украины на средства литовских граждан. К инициативе сбора средств на морские дроны также присоединился известный американский историк Тимоти Снайдер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео, на котором морские дроны наносят удары по российской технике в бухте Севастополя. Соответствующие кадры показали на сломанных хакерами каналах в Крыму.

Также "Комментарии" писали о морских дронах, которые, вероятно, повредили фрегат "Адмирал Макаров". Это самое крупное судно Черноморского флота РФ после потопления крейсера "Москва".  



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Источник: https://twitter.com/AndriusTapinas
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