Литва готова разобрать свои ТЭС на запчасти, чтобы помочь Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о неожиданном предложении помощи от Литвы. Страна предложила разобрать свои закрытые тепловые электростанции (ТЭС), чтобы предоставить запчасти для нужд Украины.



Змиевская ТЭС. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Герман Галущенко рассказал о своем разговоре с коллегой из Литвы.

"Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их в качестве доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", — рассказал Галущенко.

Герман Галущенко рассказал, что кроме Литвы Украина получает техническую помощь из многих стран. Однако, по словам украинского министра, лучшей защитой ТЭС, ТЭЦ и в целом энергетической системы Украины станет усиление противовоздушной обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Герман Галущенко объяснил, почему Россия осуществляла массированные ракетные удары по Украине и нацеливалась на энергетическую инфраструктуру. По его словам, россияне хотят ввести в Украине полный блекаут. Еще одной причиной министр энергетики назвал экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС. Таким образом, Украина спасала ЕС от зависимости от России, поэтому Галущенко считает, что обстрелы энергетических объектов Украины носят геополитический характер.

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве энергетики рассказали, будет ли повышение тарифов на электроэнергию. Герман Галущенко объясняет, что ситуация сложная и министерство до сих пор не понимает масштабы ущерба из-за российских обстрелов, которые привели к разрушениям энергетических объектов и оккупации территорий, где находились украинские АЭС, ТЭС и ТЭЦ.