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Литва готова разобрать свои ТЭС на запчасти, чтобы помочь Украине

Министр энергетики Литвы предлагает использовать литовские ТЭС, как доноров для украинских энергетических объектов.

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал о неожиданном предложении помощи от Литвы. Страна предложила разобрать свои закрытые тепловые электростанции (ТЭС), чтобы предоставить запчасти для нужд Украины.

Литва готова разобрать свои ТЭС на запчасти, чтобы помочь Украине

Змиевская ТЭС. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Герман Галущенко рассказал о своем разговоре с коллегой из Литвы.

"Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их в качестве доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", — рассказал Галущенко.

Герман Галущенко рассказал, что кроме Литвы Украина получает техническую помощь из многих стран. Однако, по словам украинского министра, лучшей защитой ТЭС, ТЭЦ и в целом энергетической системы Украины станет усиление противовоздушной обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Герман Галущенко объяснил, почему Россия осуществляла массированные ракетные удары по Украине и нацеливалась на энергетическую инфраструктуру. По его словам, россияне хотят ввести в Украине полный блекаут. Еще одной причиной министр энергетики назвал экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС. Таким образом, Украина спасала ЕС от зависимости от России, поэтому Галущенко считает, что обстрелы энергетических объектов Украины носят геополитический характер.

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве энергетики рассказали, будет ли повышение тарифов на электроэнергию. Герман Галущенко объясняет, что ситуация сложная и министерство до сих пор не понимает масштабы ущерба из-за российских обстрелов, которые привели к разрушениям энергетических объектов и оккупации территорий, где находились украинские АЭС, ТЭС и ТЭЦ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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