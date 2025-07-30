Линия фронта вновь сместилась: в DeepState показали новые захваченные РФ территории

Как передает портал "Комментарии", мониторинговый аналитический проект DeepState в ночь на 30 июля сообщил о продвижении оккупационных российских войск возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг продвинулся у Разиного, Темировки, Малеевки, Александрограда и в Яблоновке", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — 225 отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепление в населенном пункте Кондратьевка на Сумщине. Ранее подразделение участвовало в освобождении Андреевки. Захват этих двух населенных пунктов открывать противнику дорогу на поселок Хотень, но украинские воины не допустили этого. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – враг продолжает предпринимать попытки прорваться на Покровском направлении. Цель захватить Покровск и Мирноград оккупантам никто не отменял. Действительно ли ситуация ухудшилась? Какие новые планы оккупантов по Покровску? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – российская пехота и диверсионно-разведывательные группы продвинулись к и через Покровск, а также на окраине Мирнограда к востоку от Покровска, а один российский милблогер утверждал, что несколько российских диверсионно-разведывательных групп временно продвинулись в центр Покровска. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на сообщения ряда российских милблогеров.

Аналитики отмечают, что связанный с Кремлем милблогер утверждал, что сообщения о том, что российские подразделения находятся в Покровске, являются преждевременными, и ISW не наблюдает никаких признаков того, что российские войска удерживают устойчивые позиции в Покровске.



