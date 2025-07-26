Прорвались ли оккупанты в Покровск: что теперь говорят в США

Российская пехота и диверсионно-разведывательные группы продвинулись к и через Покровск, а также на окраине Мирнограда к востоку от Покровска, а один российский милблогер утверждал, что несколько российских диверсионно-разведывательных групп временно продвинулись в центр Покровска. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на сообщения ряда российских милблогеров.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что связанный с Кремлем милблогер утверждал, что сообщения о том, что российские подразделения находятся в Покровске, являются преждевременными, и ISW не наблюдает никаких признаков того, что российские войска удерживают устойчивые позиции в Покровске.

"Украинские войска осуществляют ограниченные контратаки в этом районе, а дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно вернули позиции к западу от Гродовки (восточнее Покровска)", — говорится в отчете ISW.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские защитники ведут бои с российскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на юго-западной окраине Покровска. В ВСУ говорят, что фактически фронт настолько близко подошел к городу, что в него могут проникать не только диверсанты, но и штурмовые подразделения русской армии. Как российским ДРГ удалось прорваться в Покровск? Может ли город в ближайшие недели стать эпицентром огромных боев? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – начальник военной администрации Покровска Сергей Добряк сообщил, что по состоянию на 21 июля в городе остаются 1413 жителей, а во всем сообществе – 2809. Об этом он сказал в телемарафоне, передает Общественное.



