Действительно ли ситуация вблизи Покровска ухудшилась: какие новые планы оккупантов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Враг продолжает предпринимать попытки прорваться на Покровском направлении. Цель захватить Покровск и Мирноград оккупантам никто не отменял. Действительно ли ситуация ухудшилась? Какие новые планы оккупантов по Покровску? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ в эфире Radio NV заявил, что на Покровском направлении ситуация действительно ухудшилась, по оценкам западных специалистов, диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска.
По словам эксперта, враг систематически наносит удары с использованием авиации, управляемых авиационных бомб и артиллерии.
Эксперт добавил, что к востоку от города расположен Мирноград, поэтому оккупантам нужно учитывать "наш общий оборонительный район".
Военный обозреватель Денис Попович в интервью "Radio NV" заявил, что захватчики формируют полуокружение вокруг Покровска в Донецкой области, есть угроза того, что они могут взять под огневой контроль логистический путь к городу.
Эксперт отметил, что в районе города прорывов нашей обороны нет, но враг все же понемногу продвигается.
По словам Дениса Поповича, эта ситуация сложилась в начале июля. Продвижения врага тактические, но это тактические продвижения имеет довольно угрожающий характер.
Кроме того Попович напомнил о работе вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а это может свидетельствовать о том, что россияне готовят наступление. Они прорывались в Покровск, их уничтожали. Сейчас удается эту ситуацию контролировать, но сама по себе эта тенденция тревожная.
Читайте также на портале "Комментарии" — прорвались ли оккупанты в Покровск: что теперь говорят в США.