Действительно ли ситуация вблизи Покровска ухудшилась: какие новые планы оккупантов

Враг продолжает предпринимать попытки прорваться на Покровском направлении. Цель захватить Покровск и Мирноград оккупантам никто не отменял. Действительно ли ситуация ухудшилась? Какие новые планы оккупантов по Покровску? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Оккупанты сделали полуокружение

Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ в эфире Radio NV заявил, что на Покровском направлении ситуация действительно ухудшилась, по оценкам западных специалистов, диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска.

По словам эксперта, враг систематически наносит удары с использованием авиации, управляемых авиационных бомб и артиллерии.

"Они сосредотачиваются на том, чтобы пока еще не заходить в город. Хотя диверсионные группы, по оценкам западных специалистов, работают на юге, на юго-западном направлении непосредственно уже Покровска", — сказал Романенко.

Эксперт добавил, что к востоку от города расположен Мирноград, поэтому оккупантам нужно учитывать "наш общий оборонительный район".

"Активизировалось продвижение на западе, было и раньше на востоке. То есть они его охватывают. Уже есть полукольцо... Они полуокружение сделали и дальше (хотят – ред.) охватывать Покровск и Мирноград", — отметил бывший замначальника Генштаба ВСУ.

В последние две-три недели враг имел успехи к северу от Покровска

Военный обозреватель Денис Попович в интервью "Radio NV" заявил, что захватчики формируют полуокружение вокруг Покровска в Донецкой области, есть угроза того, что они могут взять под огневой контроль логистический путь к городу.

Эксперт отметил, что в районе города прорывов нашей обороны нет, но враг все же понемногу продвигается.

"Относительно отсутствия продвижения, с этим нельзя согласиться. Потому что так чтобы совсем продвижения не было, такого нет. И если мы посмотрим на карту возле Покровска, то мы в этом убедимся. В последние две-три недели враг прошел и имел успехи к северу от Покровска. И там есть угроза того, что он выйдет на населенный пункт Родинское, захватит там шахту и таким образом сможет огнем перекрывать логистику, которая подходит к Покровску", — прокомментировал военный обозреватель.

По словам Дениса Поповича, эта ситуация сложилась в начале июля. Продвижения врага тактические, но это тактические продвижения имеет довольно угрожающий характер.

Кроме того Попович напомнил о работе вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а это может свидетельствовать о том, что россияне готовят наступление. Они прорывались в Покровск, их уничтожали. Сейчас удается эту ситуацию контролировать, но сама по себе эта тенденция тревожная.

Читайте также на портале "Комментарии" — прорвались ли оккупанты в Покровск: что теперь говорят в США.



