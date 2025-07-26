ВСУ идут вперед: DeepState подтверждает освобождение еще одного населенного пункта

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
225 отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепление в населенном пункте Кондратьевка на Сумщине. Ранее подразделение участвовало в освобождении Андреевки. Захват этих двух населенных пунктов открывать противнику дорогу на поселок Хотень, но украинские воины не допустили этого. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".
Бои в Сумской области. Фото: DeepState
Аналитики пишут, что за время освобождения враг понес большие потери: батальон 40 отдельной бригады морской пехоты, батальон 155 обрмп и батальон 30 отдельной мотострелковой бригады.
Отметим, касательного Сумского направления президент Владимир Зеленский отметил, что на этом участке фронта ситуация стала гораздо лучше, чем была.
При этом украинский лидер подчеркнул, что сейчас оккупанты по-прежнему заинтересованы Сумским направлением, так же, как и Покровским направлением, а Днепровскую область они очень стремятся контролировать.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую страна-агрессор платит за свое "летнее наступление" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Он добавил, что операции ВСУ на территории России продолжаются. Также, по его словам, во время Ставки обсуждался вопрос усиления устойчивости обороны, в том числе беспилотники и дроны-перехватчики.