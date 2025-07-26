225 отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепление в населенном пункте Кондратьевка на Сумщине. Ранее подразделение участвовало в освобождении Андреевки. Захват этих двух населенных пунктов открывать противнику дорогу на поселок Хотень, но украинские воины не допустили этого. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

Бои в Сумской области. Фото: DeepState

Аналитики пишут, что за время освобождения враг понес большие потери: батальон 40 отдельной бригады морской пехоты, батальон 155 обрмп и батальон 30 отдельной мотострелковой бригады.

Отметим, касательного Сумского направления президент Владимир Зеленский отметил, что на этом участке фронта ситуация стала гораздо лучше, чем была.

"За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги", — подчеркнул глава Украины.

При этом украинский лидер подчеркнул, что сейчас оккупанты по-прежнему заинтересованы Сумским направлением, так же, как и Покровским направлением, а Днепровскую область они очень стремятся контролировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую страна-агрессор платит за свое "летнее наступление" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Он добавил, что операции ВСУ на территории России продолжаются. Также, по его словам, во время Ставки обсуждался вопрос усиления устойчивости обороны, в том числе беспилотники и дроны-перехватчики.



