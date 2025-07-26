logo

BTC/USD

117473

ETH/USD

3750.13

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ идут вперед: DeepState подтверждает освобождение еще одного населенного пункта
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ идут вперед: DeepState подтверждает освобождение еще одного населенного пункта

DeepState зафиксировал, что Силы Обороны освободили Кондратовку на Сумщине

26 июля 2025, 08:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

225 отдельный штурмовой полк закончил зачистку и закрепление в населенном пункте Кондратьевка на Сумщине. Ранее подразделение участвовало в освобождении Андреевки. Захват этих двух населенных пунктов открывать противнику дорогу на поселок Хотень, но украинские воины не допустили этого. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

ВСУ идут вперед: DeepState подтверждает освобождение еще одного населенного пункта

Бои в Сумской области. Фото: DeepState

Аналитики пишут, что за время освобождения враг понес большие потери: батальон 40 отдельной бригады морской пехоты, батальон 155 обрмп и батальон 30 отдельной мотострелковой бригады.

Отметим, касательного Сумского направления президент Владимир Зеленский отметил, что на этом участке фронта ситуация стала гораздо лучше, чем была. 

"За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги", — подчеркнул глава Украины.

При этом украинский лидер подчеркнул, что сейчас оккупанты по-прежнему заинтересованы Сумским направлением, так же, как и Покровским направлением, а Днепровскую область они очень стремятся контролировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую страна-агрессор платит за свое "летнее наступление" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Он добавил, что операции ВСУ на территории России продолжаются. Также, по его словам, во время Ставки обсуждался вопрос усиления устойчивости обороны, в том числе беспилотники и дроны-перехватчики.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22226
Теги:

Новости

Все новости