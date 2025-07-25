Где россияне пытаются прорвать фронт: заявление Зеленского

Российские оккупационные войска не оставляют попыток прорваться на разных участках фронта, но украинские защитники дают им отпор и смогли стабилизировать ситуацию. Такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства рассказал, что оккупанты продолжают терпеть неудачи на фронте, и "получают по шапке".

"Они не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И трудно везде. И русским очень трудно – это для нас хорошо. И русские не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет. Они понимают, что получат по шапке", — пояснил президент.

По словам украинского лидера, особого внимания заслуживает Ситуация на Покровском направлении. Как пояснил Зеленский, он общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по этому направлению. Тот сообщил, что за последнее время российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть сюда 5-7 раз.

"Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками", — пояснил президент.

"Что касается Сумского направления. У нас там гораздо лучше ситуация, чем была. За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги", — подчеркнул глава Украины.

По его данным, везде есть давление россиян. В частности это Покровское, Харьковское и Купянское направления.

Глава государства подытожил, что сейчас оккупанты по-прежнему заинтересованы Сумским направлением, так же как и Покровским направлением, а Днепровскую область они очень стремятся контролировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский рассказал о сдвигах вокруг встречи с Путиным: какие сигналы поступают из Москвы.



