Где россияне пытаются прорвать фронт: заявление Зеленского

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска не оставляют попыток прорваться на разных участках фронта, но украинские защитники дают им отпор и смогли стабилизировать ситуацию. Такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства рассказал, что оккупанты продолжают терпеть неудачи на фронте, и "получают по шапке".
По словам украинского лидера, особого внимания заслуживает Ситуация на Покровском направлении. Как пояснил Зеленский, он общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по этому направлению. Тот сообщил, что за последнее время российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть сюда 5-7 раз.
По его данным, везде есть давление россиян. В частности это Покровское, Харьковское и Купянское направления.
Глава государства подытожил, что сейчас оккупанты по-прежнему заинтересованы Сумским направлением, так же как и Покровским направлением, а Днепровскую область они очень стремятся контролировать.
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