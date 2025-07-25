Зеленский рассказал о сдвигах вокруг встречи с Путиным: какие сигналы поступают из Москвы

Впервые за долгое время в разговорах между представителями Украины и России начали звучать сигналы о возможной встрече лидеров. Об этом во время общения с журналистами заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства акцентировал, что украинцам нужен стойкий мир и окончание войны, которое, по его мнению, невозможно без встречи лидеров.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — пояснил президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что, по его мнению, много удалось добиться "некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями".

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", — добавил президент.

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