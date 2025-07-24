Умеров раскрыл три условия, которые Киев выставлял на переговорах в Стамбуле

Украинская делегация в ходе переговоров в Стамбуле с Россией озвучила три основных условия, детали которых раскрыл глава украинской делегации Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО заявил, что он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной.

Первое, на чем настаивала Украина – полное и безусловное прекращение огня, которое подразумевает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

Второе – это организация встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным при участии лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами.

Третье – продолжение гуманитарного трека, которое подразумевает возвращение всех пленных украинцев, в том числе гражданских и детей, незаконно вывезенных в РФ. По словам Умерова, единственным препятствием является отсутствие политического решения в Кремле для прекращения огня уже сегодня.

Как уточнил Умеров, встреча лидеров может стать инструментом, который поможет разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности. Украина, как отметил он, готова к этому.

"Мы благодарны партнерам, которые поддерживают усилия ради мира — в частности, Турции за ее активную роль в создании платформы для диалога. Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям", — подытожил Умеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — 23 июля завершились новые переговоры Украины и России в Стамбуле. Стало известно, что продления третьего раунда переговоров РФ и Украины не будет.

Как стало известно, РФ и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.



