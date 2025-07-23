Новый раунд переговоров Украины и России завершился в Стамбуле: о чем договорились

23 июля ужины завершились новые переговоры Украины и России в Стамбуле.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле (фото из открытых источников)

Кремлевские СМИ сообщают, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле шли по-русски.

Стало известно, что продления третьего раунда переговоров РФ и Украины не будет.

Как сообщают в Москве, РФ и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

Делегацию от Украины возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Во время вступительной речи в начале встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предложила свою помощь в мониторинге возможного прекращения огня на территории Украины.

Фидан также отметил, что конечная цель переговоров – достижение прекращения огня. После этого встреча между представителями стран продолжилась в закрытом формате.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 23 июля, в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает The New York Times, стороны имеют кардинально противоположные позиции, поэтому прорыв в мирном процессе пока маловероятен. Однако, по данным источников, возможны договоренности по гуманитарным вопросам, в частности по обмену пленными или эвакуации гражданского населения.

Украина настаивает на полном прекращении огня со стороны российских оккупационных войск как предпосылке для дальнейших переговоров о мире. Россия же требует сначала заключения соглашения, а уже потом — прекращения боевых действий. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва не прекратит огонь, пока Киев не согласится на ряд ультимативных требований — среди них ограничение деятельности ВСУ и признание аннексированных украинских территорий частью России.