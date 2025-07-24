Зачем понадобилась очередная имитация переговоров с РФ: что будет дальше

Третий этап переговоров между украинской и российской делегациями состоялся в среду в Стамбуле, однако длился менее часа и закончился без серьезных прорывов. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова, договориться хотя бы о прекращении огня не удалось. Зачем нужен этот раунд переговоров, если Россия буквально в ту же ночь устроила обстрел Украины и отвергла все предложения Киева? Как дальше может развиваться переговорный трек и может ли вообще? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Так или иначе на Москву придется давить

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что в начале сентября завершается так называемый ультиматум Дональда Трампа в адрес российского лидера Путина, который предполагает внедрение вторичных санкций против потребителей российской нефти и, соответственно, это может быть достаточно серьезным аргументом. Но перед этим Трамп дает возможность россиянам договориться по прекращению огня, что, очевидно, Путин сейчас делать не планирует.

"Соответственно, так или иначе все это время будет использовано с целью продвижения идеи о том, что Украина хочет прекращения огня, а Россия не хочет и давить надо именно на Россию. Украина в этой ситуации демонстрирует приверженность мирному переговорному процессу. Более того, президент Украины предложил встретиться с российским правителем до конца августа и на встрече уже договориться о прекращении огня. Россияне де-факто от этого предложения отказались. И это еще один лишний аргумент к украинской позиции, что Украина хочет мира, а Россия не хочет, так или иначе на Москву придется давить", – отметил политолог.

Петр Олещук добавляет, что в рамках переговорного процесса в Стамбуле также продолжаются договоренности по обменам, в частности после обменов военнослужащих пришли к договоренности об обмене гражданскими. Пока непонятно, что это за обмен и как он будет проводиться, но, с другой стороны, так же понятно, что на данный момент это, скорее всего, единственный весомый результат переговорного процесса.

"В контексте того, как переговорный трек будет развиваться в дальнейшем, то здесь многое будет зависеть от того, какую позицию займет президент Соединенных Штатов в начале сентября. Будет ли он реализовывать свои угрозы в адрес Путина по поводу внедрения вторичных санкций? Если будет, то как? Как на это будет реагировать Россия? То есть, очевидно, что до начала сентября серьезных прорывов в переговорном треке не будет", – констатировал политолог.

Остановить РФ может только два фактора

Политический эксперт Александр Антонюк так прокомментировал ситуацию:

"Переговорный кейс в виде политического жанра однозначно следует продолжать с учетом простой банальной формулы – если на переговорах не будет нас, то вместо нас будут в них участвовать другие. То есть, нам важно присутствовать на них".

Эксперт продолжает, второй важный момент состоит в том, что на этих переговорах есть один положительный момент – на них, по крайней мере, удается реализовывать формулу по обмену наших граждан, возвращать домой наших пленных защитников. Даже только ради этого трека важно присутствовать на переговорах

"Что касается урегулирования российско-украинской войны, как экзистенциальной, следует сказать, что это вопрос не переговоров. Хотя переговоры, как имитация процесса, должны быть, потому что в противном случае российское лобби, достаточно мощное, начнет убеждать Запад, что оно, в принципе, и сейчас делает, в том, что Украина не договороспособна и распространять различные другие фейки. То есть с точки зрения здравого смысла таких переговоров не должно быть хотя бы потому, что с убийцами не общаются, их уничтожают. Но в данном случае мы зависимы от политики Запада, в частности США, а хорошо известно, насколько популярен там этот тезис, который продвигался и продолжает продвигаться. И мы, учитывая эти политические течения, вынуждены подыгрывать тем правилам, которые не нами придуманы и не будут отменены", – отметил Александр Антонюк.

Подытоживая эксперт отметил, что прекращение огня может произойти только тогда, когда экономика РФ будет не способна поддерживать данную интенсивность боевых действий. И второй момент, когда нам удастся путем политических союзов с другими государствами создать региональный блок безопасности, чтобы гарантировать свой суверенитет и свою субъектность в рамках этого союза. Это можно сделать с помощью таких государств, как Великобритания, Турция и других, усиливая оборонную стратегию и военную мощь.

"Только этот фактор может остановить фазу огня. Все это может стать предметом каких-то переговоров, особенно, учитывая, что в Кремле есть стратегический план до 2036 года вернуть свое влияние на территорию постсоветского пространства и бывших стран, входивших в соцлагерь, то есть в Варшавский договор и по состоянию на сегодняшний день эти планы не пересмотрены и не отменены", – констатировал собеседник.

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