Какую цену Путин платит за "летнее наступление": Сырский раскрыл потери РФ

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую страна-агрессор платит за свое "летнее наступление" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком проинформировал, что он принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания генерал доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых горячих направлениях — Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском, Добропольском, Лиманском.
Он добавил, что операции ВСУ на территории России продолжаются. Также, по его словам, во время Ставки обсуждался вопрос усиления устойчивости обороны, в том числе беспилотники и дроны-перехватчики.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский признал, что в Украине по-прежнему не все так, как хотелось бы с мобилизацией. Ключевая причина такого положения дел в существенной конкуренции со стороны России, которая привлекает новобранцев и предлагает тем очень высокие выплаты. Об этом Александр Сырский заявил в интервью "The Washington Post".