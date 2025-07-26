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Какую цену Путин платит за "летнее наступление": Сырский раскрыл потери РФ

Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов

26 июля 2025, 07:54
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую страна-агрессор платит за свое "летнее наступление" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Какую цену Путин платит за "летнее наступление": Сырский раскрыл потери РФ

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком проинформировал, что он принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания генерал доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых горячих направлениях — Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском, Добропольском, Лиманском.

"Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену — около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в самых сложных обстоятельствах", — сообщил Александр Сырский.

Он добавил, что операции ВСУ на территории России продолжаются. Также, по его словам, во время Ставки обсуждался вопрос усиления устойчивости обороны, в том числе беспилотники и дроны-перехватчики.

"Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу", — подытожил генерал.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский сделал заявление о своей отставке.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский признал, что в Украине по-прежнему не все так, как хотелось бы с мобилизацией. Ключевая причина такого положения дел в существенной конкуренции со стороны России, которая привлекает новобранцев и предлагает тем очень высокие выплаты. Об этом Александр Сырский заявил в интервью "The Washington Post".




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/1064731035822381
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