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Сырский признал проблемы с мобилизацией: что заявил

Главком не скрывает свое разочарование от того, что пилотная программа привлечения молодежи 18-24 лет на контрактную службу сроком на один год пока что себя не оправдала

23 июля 2025, 13:05
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что в Украине по-прежнему не все так, как хотелось бы с мобилизацией. Ключевая причина такого положения дел в существенной конкуренции со стороны России, которая привлекает новобранцев и предлагает тем очень высокие выплаты. Об этом Александр Сырский заявил в интервью "The Washington Post".

Сырский признал проблемы с мобилизацией: что заявил

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Главком заявил, что обеспечение фронта новыми военными остается серьезным вызовом.

"Все, что связано с мобилизацией, является очень конфиденциальной информацией", – отметил главком ВСУ.

По его словам, Россия целенаправленно атакует украинские усилия по мобилизации как пропагандой, так и ударами по центрам набора.

Александр Сырский рассказал, несмотря на то, что обязательный призыв охватывает только мужчин от 25 до 60 лет, Украина запустила пилотную программу привлечения молодежи 18-24 лет на контрактную службу сроком на один год. Новобранцам предлагают существенные денежные выплаты и разрешение на выезд за границу, однако, программа пока не оправдала себя, ведь ожидания от ее эффективности были совсем другие.

Главком ВСУ отметил, что последний опрос показал, что для более половины потенциальных кандидатов главная мотивация – это деньги.

"Если их увеличить, будет больше заявителей", — сказал Сырский, отметив, что у России есть ресурсы, чтобы значительно больше платить своим контрактникам.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне своего 60-летия заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на достижение пенсионного возраста. Свое заявление главком сделал в интервью "The Washington Post".

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский впервые рассказал, почему без Курской операции обойтись было нельзя.




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