Сырский впервые рассказал, почему без Курской операции обойтись было нельзя

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые подробно рассказал об одной из самых смелых военных операций Украины – наступление на Курскую область РФ. По его словам, это было чрезвычайное решение, обойтись без которого было невозможно, потому как оно серьезно подняло моральный дух украинских бойцов и народа.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Александр Сырский подтвердил, что он решился на операцию в Курской области после того, как столкнулся с жесткой критикой из-за того, что Украина заняла оборонительную позицию и отступала.

Главнокомандующий отметил, что тогда то и было принято решение о неожиданной операции в тылу врага – украинский прорыв в западную Курскую область РФ.

План готовился крайне ограниченным кругом командиров. Главной целью было заставить Россию перейти к обороне уже на своей территории.

По словам Александра Сырского, украинские силы тогда захватили около 500 квадратных миль в Курской области, ошеломив как Москву, так и западных союзников.

Главком считает, что операция имела существенный моральный эффект: подняла боевой дух армии и общества, которое на тот момент теряло веру в возможность наступления.

Со временем Россия снова вытеснила украинские силы с большинства захваченных территорий в Курской области.

По словам Александра Сырского, сейчас противник сосредотачивает значительные силы на востоке Донецкой области и впервые пытается прорваться в Днепропетровскую область.

Сырский заявил, что во время операции в Курской области погибло или было ранено не менее 80 000 российских военнослужащих. В то же время главком отказался называть потери украинской стороны, однако подчеркнул, что они значительно меньше российских.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ вновь идут вперед на Курщине и Белгородщине: что заявил Сырский.



