ВСУ вновь идут вперед на Курщине и Белгородщине: что заявил Сырский

На заседании Ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский акцентировал внимание на важности восстановления позиций и удержания территорий в Курской и Белгородской областях России. По мнению генерала, это необходимо для сковывания противника на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление главнокомандующий ВСУ сделал в Facebook.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет знать там покоя", – высказался главком.

В его сообщении отмечается, что он доложил о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях – это в частности Покровское, Лиманское, Новопавловское, Северо-Слобожанское.

На встрече с журналистами 21 июня Александр Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе на российской Курщине.

Там же главнокомандующий ВСУ сообщил, что армия в будущем не будет оставаться "просто в глухой обороне", а будет сочетать оборону с наступательными действиями.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский на два дня посетил Южнослобожанское направление, где "есть угроза новых наступательных действий" россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом главком написал у себя в Facebook.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский назвал направление на фронте, где больше всего мясных штурмов.



