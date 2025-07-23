Сырский сделал заявление о своей отставке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне своего 60-летия заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на достижение пенсионного возраста. Как передает портал "Комментарии", свое заявление главком сделал в интервью "The Washington Post".

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, 26 июля Сырскому исполнится 60 лет – это возраст, соответствующий официальному порогу выхода на пенсию.

Впрочем, сам главнокомандующий лишь посмеялся над предположениями о возможной отставке.

По его словам, он может сделать 100 отжиманий без остановки – несмотря на то, что, как отмечают его помощники, почти не спит.

Также Сырский отметил, что его мотивирует осознание личной роли в защите украинских граждан.

"Я понимаю, что должен делать больше и лучше", – высказался главком.

По данным WP, помощники ожидают, что Сырский отметит свое 60-летие на передовой. Сам он ответил на это с улыбкой, уточнив, что это зависит от Бога и от президента.

В этом же интервью главком впервые подробно рассказал об одной из самых смелых военных операций Украины – наступление на Курскую область РФ. По его словам, это было чрезвычайное решение, обойтись без которого было невозможно, потому как оно серьезно подняло моральный дух украинских бойцов и народа.

Александр Сырский подтвердил, что он решился на операцию в Курской области после того, как столкнулся с жесткой критикой из-за того, что Украина заняла оборонительную позицию и отступала.

Главнокомандующий отметил, что тогда то и было принято решение о неожиданной операции в тылу врага – украинский прорыв в западную Курскую область РФ. План готовился крайне ограниченным кругом командиров. Главной целью было заставить Россию перейти к обороне уже на своей территории.



