Ликвидировано не менее 60 оккупантов: СМИ узнали, как подставились россияне

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Кравцев Сергей
Украинские защитники 20 февраля, по всей видимости, ударили по построению российских мотострелков в оккупированной части Донецкой области, пока захватчики ждали командующего – в результате удара, по разным оценкам, погибли по меньшей мере 60 оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Русская служба BBC, со ссылкой на источники, а также фото и видео с места удара.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Отмечается, что в момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
Выживший оккупант на видео, которое есть в распоряжении BBC, прокомментировал это так: "Выстроили в чистом поле командиры".
СМИ сообщает, что в целом располагает более 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара, — на них зафиксированы десятки погибших. Пишут, что не публикуют эти материалы по этическим соображениям.
Всего, как сообщает издание, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
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