Ликвидировано не менее 60 оккупантов: СМИ узнали, как подставились россияне

Украинские защитники 20 февраля, по всей видимости, ударили по построению российских мотострелков в оккупированной части Донецкой области, пока захватчики ждали командующего – в результате удара, по разным оценкам, погибли по меньшей мере 60 оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Русская служба BBC, со ссылкой на источники, а также фото и видео с места удара.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В середине дня 20 февраля украинские военные, предположительно, нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией. В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края", – говорится в материале.

Отмечается, что в момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

Выживший оккупант на видео, которое есть в распоряжении BBC, прокомментировал это так: "Выстроили в чистом поле командиры".

СМИ сообщает, что в целом располагает более 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара, — на них зафиксированы десятки погибших. Пишут, что не публикуют эти материалы по этическим соображениям.

Всего, как сообщает издание, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

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