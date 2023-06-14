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Ликвидация "правой руки" Кадырова в Украине: появилась реакция главы Чечни

Глава Чечни Кадыров пожаловался, что не может связаться с Адамом Делимхановым

сегодня, 12:57 comments1375
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты утверждают, что на территории Украины не был ликвидирован, а только получил ранение депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Адам Делимханов. До того в сети появилась информация о ликвидации оккупанта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал оккупантов "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Ликвидация "правой руки" Кадырова в Украине: появилась реакция главы Чечни

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

В пресс-службе Госдумы заявили, что Делимханов получил ранение в так называемой "зоне СВО".                                                     


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Чеченский главарь Рамзан Кадыров также отреагировал. Он заявил, что пока не может связаться с Делимхановым.                                                     

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", – заявил Рамзан Кадыров.

Напомним, сегодня в сети активно начали распространять информацию о том, что украинские защитники на запорожском направлении ликвидировали "правую руку" чеченского лидера Рамзана Кадырова – Адама Делимханова. Первым об этом в своем Tg-канале написал известный украинский политолог и журналисты Кирилл Сазонов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Валерий Залужный рассказал генералу Милли о контрнаступлении: где идут самые ожесточённые бои.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ: в Институте изучения войны (ISW) рассказали о новом успехе Украины.




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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/3697?fbclid=IwAR1TgFuoasmTNrqG_joHf3_uMpAE9ML7GoreGf_2e-ueB83xLxPwc1qRA9k
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