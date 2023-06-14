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Залужный рассказал генералу Милли о контрнаступлении: где идут самые ожесточённые бои

Силы обороны имеют "определенные успехи", "реализуют планы" и "движутся вперед"

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли о событиях на фронте. Как передает издание "Комментарии", об этом Залужный сам сообщил у себя в Telegram.

Залужный рассказал генералу Милли о контрнаступлении: где идут самые ожесточённые бои

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий рассказал, что на востоке и юге Украины идет тяжелые бои "оборонительного и наступательного характера". Силы обороны имеют "определенные успехи", "реализуют планы" и "движутся вперед".


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Также, накануне заседания "Рамштайн", Валерий Залужный подчеркнул, что украинские защитники нуждается в усилении противовоздушной обороны, артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему нет стремительного наступления ВСУ – есть ли признаки, что РФ готовится к отступлению.




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Источник: https://t.me/CinCAFU/511
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