Контрнаступление ВСУ: в ISW рассказали о новом успехе Украины

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и 13 июня осуществили дальнейшие ограниченные территориальные завоевания. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики опираются на заявления официальных лиц Украины. Например, упоминается, что накануне замминистра обороны Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ на 250 м к северо-востоку от Бахмута и на 200 м к югу.

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Также вчера, 13 июня, сообщалось о продвижении защитников на 500-1000 м у админграниц Запорожской и Донецкой областей, об освобождении в этом районе до 3 км территории.

Всего с начала контрнаступления освобождено более 100 кв. км территории, что, в свою очередь, подтвердил и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Также в отчете упоминается и гибель начальника штаба 35-й общевойсковой армии (Восточного военного округа) генерал-майора Сергея Горячева, что, считают эксперты, указывает в целом на уязвимость топ-военных РФ, которых отправляют непосредственно на линию фронта, к точным украинским ударам.

Оккупанты продолжили наступать на участке Авдеевка — Донецк и перебрасывают туда дополнительные силы, освобожденные после подрыва Каховской ГЭС, с левого берега Херсонской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



