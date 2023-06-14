ВСУ ликвидировали важного боевика – «правую руку Кадырова»: подробности

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Кравцев Сергей
Украинские защитники на запорожском направлении ликвидировали правую руку чеченского лидера Рамзана Кадырова – Адама Делимханова. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Tg-канале написал известный украинский политолог и журналисты Кирилл Сазонов. Он уточнил, что это произошло в городе Приморск.
Адам Делимханов. Фото: из открытых источников
Кирилл Сазонов пояснил, над ликвидацией Делимханова работали подразделения "Бандерлоги" с группами "Горизонт", "Фобос" и оперативной группировкой войск Запорожья. Во время ликвидации Делимханова еще удалось отправить на "концерт Кобзона" еще около 200 оккупантов и других людей, приближенных к Кадырову.
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При этом политолог уточнил, что конкретной цели уничтожить кортеж Делихманова у украинских военных не было. Наша разведка натолкнулась случайно, когда просматривала территории на предмет скопления военной техники РФ.
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Володимир
сегодня, 11:15
"За підлогу години"???? Дебіли, блядь!!!!