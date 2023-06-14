ВСУ ликвидировали важного боевика – «правую руку Кадырова»: подробности

Украинские защитники на запорожском направлении ликвидировали правую руку чеченского лидера Рамзана Кадырова – Адама Делимханова. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Tg-канале написал известный украинский политолог и журналисты Кирилл Сазонов. Он уточнил, что это произошло в городе Приморск.

Адам Делимханов. Фото: из открытых источников

Кирилл Сазонов пояснил, над ликвидацией Делимханова работали подразделения "Бандерлоги" с группами "Горизонт", "Фобос" и оперативной группировкой войск Запорожья. Во время ликвидации Делимханова еще удалось отправить на "концерт Кобзона" еще около 200 оккупантов и других людей, приближенных к Кадырову.

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"Руководство подразделения "Ахмат". Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже "скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За пол часа прилетели – 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы оставались там до последнего", – рассказал Сазанов.

При этом политолог уточнил, что конкретной цели уничтожить кортеж Делихманова у украинских военных не было. Наша разведка натолкнулась случайно, когда просматривала территории на предмет скопления военной техники РФ.

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