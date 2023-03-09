Лайкал в "Одноклассниках": осудили любителя "русского мира"

К пяти годам заключения приговорен житель Запорожья, который лайкал в запрещенной сети "Одноклассники" посты с поддержкой агрессии России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Жовтневого районного суда Запорожья. Учитывая признание вины подсудимым и заключение соглашения с обвинением, реальный срок лишения свободы ему заменен на условный.

В "Однокласніках" збираються шанувальники "руського міра"

Как говорится в сообщении суда, поклонник "русского мира" приговорен к 5 годам, без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием 1 год.

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— Такой приговор вынесен судом за неоднократное лайкание материалов в социальной сети "Одноклассники", в которых содержатся оправдания, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины и временной оккупации части территории Украины, начатой в 2014 году (ст.436-2). УК Украины), — говорится в сообщении пресс-службы суда. — Согласно ст.12 УК Украины указанное преступление является нетяжким, поэтому благодаря безоговорочному признанию своей вины обвиняемый смог заключить соглашение с прокурором, по условиям которого стороны договорились о наказании.

Согласно ч.1 ст.475 УПК Украины, если суд убедится, что соглашение может быть утверждено, он выносит приговор, которым утверждает соглашение и назначает согласованную сторонами меру наказания.

Напомним, что сегодня рашисты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ВСУ объяснили, почему раньше такого удара не было. Во время ракетной атаки в Украину 9 марта Россия применила разные типы ракет, в том числе шесть ракет "Кинжал". Для запуска "Кинжалов" использовались "самолеты разных типов, стратегической дальней авиации, те же МИГ-31 и так далее".

В результате ракетной атаки часть населенных пунктов осталась без электричества, в некоторых городах отмечаются перебои с работой сети Интернет.

