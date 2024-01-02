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Латвия призывает Запад действовать немедленно: что вызвало тревогу

Президент Латвии после атаки РФ по Украине призывает Запад действовать немедленно и оказать необходимую поддержку Киеву

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил работу украинской противовоздушной обороны и подчеркнул необходимость немедленно оказать помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Ринкевичс написал в соцсети Х.

Латвия призывает Запад действовать немедленно: что вызвало тревогу

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс. Фото: из открытых источников

"Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно (по помощи Украине — ред.)", – написал президент Латвии.

Отметим, в подобном ключе высказался министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он призвал Запад не совершать исторические ошибки и оказать как можно большую помощь Украине в войне против России. В противном случае Ландсбергис усматривает возможность дождаться "эффекта Перл-Харбор".

Габриелюс Ландсбергис объясняет, что называет "эффектом Перл-Харбора" момент в истории, "когда проблемы завтрашнего дня станут проблемами сегодняшнего дня". Однако в таком случае это будет значительно более высокая цена, чем в случае, когда реакция на проблему происходит раньше.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.

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Источник: https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1742158305206620594
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