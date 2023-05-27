67-летняя женщина из Николаева стала сапером: почему ее фотографии облетели весь мир

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.



Жизнь украинской пенсионерки после деоккупации. Фото Енджея Новицкого

После того, как село уволили ВСУ, 67-летняя женщина вернулась домой из Черкасской области, куда во время боевых действий уехала, прихватив с собой хозяйку. Чтобы продолжать жить дальше, в почти безлюдном селе, пенсионерка овладела прибором по поиску взрывоопасных предметов и теперь ежедневно ищет в поле мины.

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На такой шаг женщина пошла через собственную корову Лану. Таким образом, Анна Пличинская, перед выпасом скота, проверяет безопасно ли на пастбище. Найденные мелкие предметы она забирает сама, а когда наталкивается на что-то массивное, обозначает место и звонит по телефону правоохранителям.

"Я беру, ставлю палку, потому что так сказал мне полицейский. Замечаю, где оно, а потом его зову, он приходит и уносит. А такие маленькие, так я сама собираю", — отмечает женщина.

Недавно фотографии, на которых видна жизнь пенсионерки в деоккупированной Степной Долине, облетели весь мир. После того как их сделал и опубликовал польский фотограф Енджей Новицкий. Сегодня, как признается женщина, ей страшно жить в деревне, однако – другого убежища у нее нет. А снова ехать куда-нибудь в другое место, она не хочет. Во время захвата этого края оккупантами село 9 месяцев обстреливали. Пока людей в Степной Долине почти не осталось, а у Анны Пличинской здесь небольшая хозяйка и огород. Итак, она привыкает к жизни в новых условиях.

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