11 месяцев с начала полномасштабной российско-украинской войны: главные выводы – прогнозы

Сегодня – ровно 11 месяцев с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Есть данные, что РФ готовит новые массированные наступления. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Какие прогнозы на обозримое будущее в рамках российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина вернула себе субъектность

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе главным выводом после 11 месяцев широкомасштабной войны считает то, что Украина как государство вернула себе субъектность в международных отношениях.

"Мы стали полноценным партнером и надежным союзником коллективного Запада в противодействии угрозам глобальной безопасности, которые несет рашисткая федерация — не только Украине, но и всему цивилизованному миру. С нами считаются, нами восхищаются, с нами настроены на долгосрочное сотрудничество по разным направлениям", – отмечает эксперт.

По его словам, есть ряд составляющих данной субъектности.

Во-первых, весь мир увидел героизм украинской армии. А когда у тебя сильная армия, то у тебя сильная страна, что можно капитализировать в политическое влияние.

Во-вторых, никогда президент Украины не был настолько известен, популярен в мире. В тех же США у Зеленского – колоссальный уровень узнаваемости, более 70%. Как и в Британии, и в странах ЕС. Различные издания признали его политиком года. И это – признание значительной роли украинского президента, его веса, а вместе с ним — роли и веса государства Украина в мире.

"Безусловно, ключевую роль в том, что Украина выстояла и так укрепилась за год, сыграли наши силы обороны. Но надо понимать, что топовые решения — как, к примеру, о передаче нам новейших систем РСЗО и ПВО, наступательных видов вооружения и так далее, это заслуга высшего политического руководства Украины. И прекрасно, что оно и армия так взаимодополняют друг друга. Президент делает всё, чтобы усилить армию, а армия своими победами усиливает президента. Так формируется субъектность государства", – поясняет Антон Кучухидзе.

В-третьих, продолжает он, возродила свою субъектность украинская дипломатия.

"На глобальной трибуне Организации Объединенных Наций глава нашего МИД Дмитрий Кулеба ставит вопрос об исключении рашистской федерации из состава постоянных членов Совбеза ООН. И так далее. Украинская дипломатия поднимает глобальные вопросы. И к нам прислушиваются. В контексте переговоров никто уже не пытается навязать нашей стране очередной условный "Минск". При поддержке своих топовых партнеров – США и Британии – украинская дипломатия во главе с президентом Зеленским инициировала проведение в феврале Саммита мира, посвященного глобальным вызовам безопасности, которые актуализировала российская агрессия. И это – тоже признание значимости нашего государства на мировой арене, – акцентирует эксперт. – Тогда как рашистская федерация всё чаще называется государством-террористом, государством, спонсирующим терроризм. И то, что в ее основных союзниках – Беларусь, Сирия, Иран и Северная Корея – говорит само за себя".

В-четвертых, мы возродили и усилили свою субъектность на экономическом уровне.

"Да, наша экономика серьезнейшим образом пострадала из-за российских преступлений. Но она обязательно восстановится после нашей победы – и быстрыми темпами. А та же "Зерновая инициатива", которую реализовывает Украина, стала доказательством важнейшей роли нашего государства в продовольственной безопасности человечества. И роль эта в будущем лишь усилиться. Плюс – мы убедили Германию отказаться от запуска "Северного потока-2". Да и вообще, благодаря настойчивости Украины, Европа стремительно сбрасывает с себя российской энергетическое ярмо. Происходят тектонические сдвиги. Количество санкций против страны-агрессора является рекордным – более 12,9 тысяч по состоянию на конец прошлого года", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

В-пятых, резюмирует он, мы стремительно интегрируемся в Евросоюз и НАТО. Украина получила статус кандидата в члены ЕС, наши воины стремительно осваивают новейшие западные образцы вооружения.

"Такое глобальное возвращение субъектности позволило нашему государству быть активным, а не просто реагировать на чьи-то инициативы. Мы сами продуцируем идеи, которые помогают решать проблемы международного масштаба. И это – важнейшая трансформация, главный вывод после 11 месяцев полномасштабной войны, – считает эксперт. – Уверен, что мы продолжим деоккупацию наших территорий, нанеся сокрушительное военное поражение рашистской федерации. Агрессор не оставил нам другого выбора, показав массой своих военных преступлений, что он намерен уничтожить Украину как государство, а украинцев – как нацию. Следовательно – мы должны положить конец рашистской федерации, предварительно разгромив ее армию на поле боя. Любые договоренности с ними – лишь пауза для Москвы перед очередной агрессией, очередным геноцидом. Паузы такой она более не получит".

Главный вывод 11 месяцев активной фазы уже понятен – Украина умеет мобилизировать все ресурсы, мы выстояли и продолжим освобождать свои территории

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что война для государства Украина началась в феврале 2014 года с захвата россиянами нашей АР Крым, а потом части Луганской и Донецкой областей.

"Прискорбно, что цивилизованный мир тогда не осознал, какое зло вышло из-под контроля – и ещё восемь лет давал возможность главе Российской Федерации владимиру путину шанс "сохранить лицо". Увы, для тысяч украинцев эти потуги Запада закончились более чем печально – потерей крыши над головой, здоровья, родных и близких, смертью. Лишь после масштабного вторжения 24.02.2022 Европа и мир стали прозревать. Пакеты санкций против руководства России и компаний, отказ от росгаза, заморозка активов роспредприятий и банков по всему миру – это правильные действия, но слишком запоздалые, – отмечает эксперт. – Как нередко запоздалой оказывается поддержка Украины финансами, боеприпасами, новыми видами высокоточного вооружения. Но всё это набирает ход, что не может не радовать. Набирает ход и обучение украинских военных за рубежом – для лучшего противостояния новым вызовам, которые возникли в ходе Большой освободительной войны Украины против захватнической России, превосходящей нас по мощи в разы, но не сумевшей сломать наш Дух и Стойкость!".

По мнению Светланы Кушнир, мужество украинского народа, наша способность переносить тяготы военного времени – достойны многих наград. Но самой большой наградой для всех нас, безусловно, будет Победа.

"Пока же украинские военные продолжают отбивать атаки врага, который готовится ко второй попытке блиц-крига. В Генштабе, ГУР, Минобороны об этом знают, потому оперативно идет концентрация сил и вооружений, закрываются тылы, укрепляются позиции, – подчеркивает эксперт. – Мы знаем, что враг надеется на внезапность и огневую мощь, но и нам есть, что этому противопоставить. Решающие битвы ещё прописываются, как планы на картах в штабах, но главный вывод этих ужасных 11 месяцев активной фазы уже понятен – Украина умеет мобилизировать все ресурсы, мы выстояли и продолжим освобождать свои территории. Свободной, сильной и процветающей Украине – быть!".

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