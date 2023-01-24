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Прогноз ISW: когда ждать новое массированное наступление РФ

Российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Американские специалисты считают, что нового массированного наступления российских войск на Украину этой зимой уже не будет. Если это и произойдет, то этой весной или же летом. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).    

Прогноз ISW: когда ждать новое массированное наступление РФ

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание на недавнее заявление представителя украинской разведки Вадима Скибицкого. Разведчик проинформировал о том, что были зафиксированы признаки перегруппировки сил РФ для подготовки "большого наступления" в Донецкой и Луганской областях, а также предположил, что захватчики вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга.

"Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ВДВ, на направление Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области", — говорится в отчете.

Специалисты добавляют, что оценки Скибицкого подчеркивают постоянную потребность Киева в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины не лишатся инициативы и отразят новое наступление РФ.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-23-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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