2024 будет гораздо труднее, чем 2023 и 2022 вместе взятые: в 3-й отдельной штурмовой назвали причины

Позади у украинцев сверхсложные 2022 и 2023 годы. В следующий 2024-й украинский народ входит с осторожными надеждами на лучшее, однако нужно быть реалистами и понимать, что, скорее всего, 2024 будет гораздо труднее, чем предыдущие годы. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "Днепр ТВ" высказал начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что у Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов. И, если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она добьется успеха. Поэтому украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме.

Стоит отметить, что в обновленном отчете аналитики Института изучения войны отмечают, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей в отношении Украины. Кремль стремится захватить новые территории Украины в дополнение к уже оккупированным. Эта аналитическая оценка диссонирует с рядом недавних заявлений западных топ-чиновников, суть которых сводится к тому, что войну Россия уже стратегически проиграла. Однако в украинской разведке, напротив, считают, что россияне будут серьезно прибавлять и усиливать наступление.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Чехии Петр Павел призвал европейцев перестать говорить об усталости от российско-украинской войны. Отметив, что на это имеют право только воюющие стороны, которыми сегодня выступают РФ и Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия платит очень высокую цену за свою войну, потеряв уже более 300 тысяч человек, огромное количество военной техники. Но останавливаться Путин не намерен, предупредил Столтенберг. Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии" заявления и ситуацию на военно-дипломатических фронтах.



