100% ложь: бывший пленный объяснил, что не так с авиакатастрофой Ил-76

Находившийся в российском плену ветеран ВСУ Макс Колесников отреагировал на информацию министерства обороны РФ, которое заявило, что на сбитом российском самолете находились военнопленные. По его словам, это 100% ложь россиян.



Самолет Ил-76. Фото с открытых источников

В Минобороны РФ заявили, что на сбитом Ил-76 было 65 пленных, а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Однако Макс Колесников вспоминает, что когда он находился в российском плену и их группу из 50 человек перевозили в другое место, то российских сопровождающих было гораздо больше – два военнопленных почти на каждого одного россиянина.

"А вот первая 100% ложь об Ил. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то 20 из их военной полиции", — пишет Макс Колесников в социальной сети X.

На эту информацию отреагировал украинский журналист Андрей Цаплиенко, сделавший свои предположения. По его словам, в случае если это все же был самолет с пленными, то в самолете было больше россиян, чем назвали в Минобороны РФ. Другим вариантом Цаплиенко рассматривает возможность того, что россияне знали заранее о возможной потере Ил-76, поэтому намеренно минимизировали количество своих людей на борту.

Отметим, что на данный момент официальных комментариев с украинской стороны по поводу сбития самолета Ил-76 нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия поставит Украине новое оружие. Однако немецкий обозреватель раскритиковал эту военную технику назвав ее "хламом".

Также "Комментарии" писали, что Франция объявила о приятном сюрпризе для Украины. Какая помощь поступит из Парижа.