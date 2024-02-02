Кулеба рассказал, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен

За два года войны Украина не смогла уничтожить Крымский мост, соединяющий территорию России с аннексированным Крымом. Как отметил Дмитрий Кулеба, сейчас у ВСУ нет соответствующего оружия, которое могло бы его разрушить.

Уничтожение моста будут праздновать не только в Украине

"По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российского ПВО",

– объяснил Кулеба.

Также глава МИД подчеркнул, что вопрос Крымского моста сталкивается с техническими и политическими причинами.

Вместе с тем Кулеба настроен оптимистично. Дипломат убежден, что праздновать уничтожение моста, когда это произойдет, будут не только в Украине, но и во многих других странах Европы.

Напомним, как писали "Комментарии", Украина просит Германию передать ей дальнобойные ракеты Taurus . Как отмечали в германской оппозиции, именно они могут уничтожить Крымский мост. Однако в Германии этот вопрос "подвис", а министра обороны Бориса Писториуса вопрос о передаче дальнобойных ракет "начал раздражать".

"Комментарии" также сообщали, что, по мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Крымский мост, соединяющий территорию России с аннексированным Крымом, является незаконным сооружением и будет уничтожен. Главный разведчик выразил надежду, что Крымский мост будет уничтожен в течение 2024 года . При этом он отметил, что в Украине растет производство военной техники и оборудования.

"Комментарии" писали о том, что глава СБУ Василий Малюк заявлял о том, что Крымский мост обречен . Он также повторил тезис о том, что Крымский мост – это незаконная конструкция. При этом Василий Малюк анонсировал ряд сюрпризов для российских захватчиков, и не только из атак на этот объект. При этом в интервью The Economist президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны.

Как сообщали "Комментарии", бывший президент Джеймстаунского фонда Глен Э. Ховард в колонке для The Hill заявил, что изоляция Крыма и деградация российских вооруженных сил там "чрезвычайно важна для Украины, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".









