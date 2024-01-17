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Кулеба назвал приоритет Украины на 2024 год, который определяет, когда закончится война

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что посредством контроля неба можно будет определить конец войны в Украине.

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины приоритетом в 2024 году будет "свергнуть Россию с неба" и поставить контроль над воздушным пространством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кулеба назвал приоритет Украины на 2024 год, который определяет, когда закончится война

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время выступления на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дмитрий Кулеба отметил, что контроль неба поможет закончить войну, поэтому это один из приоритетов для Украины.

"И в 2024 году, конечно, приоритет — сбросить Россию с неба, потому что контролирующий небо будет определять, когда и как закончится война", — сказал Кулеба.

По словам главы МИД, для достижения таких целей Украине нужны самолеты F-16, а также дальнобойные ракеты и дроны. Кулеба считает, что в случае, если у Украины все это будет то, мы "продолжим побеждать и будем продолжать освобождать" украинские территории от российских оккупантов.

Министр отметил, что в 2022 году Украине удалось освободить 50% оккупированных территорий, а в 2023 году украинские силы вытеснили Черноморский флот.

"Это позволило нам восстановить "зерновой коридор", который не зависит от России и может функционировать самостоятельно", — добавил Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "самый смертоносный" пилот истребителя F-16 назвал первые цели для западных самолетов в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, выступившем в Давосе со специальной речью. В ней Владимир Зеленский пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину и указал, что президент РФ стоит за многими войнами в мире, а не только в Украине.





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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/961069.html
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