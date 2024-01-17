Кулеба назвал приоритет Украины на 2024 год, который определяет, когда закончится война

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины приоритетом в 2024 году будет "свергнуть Россию с неба" и поставить контроль над воздушным пространством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время выступления на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дмитрий Кулеба отметил, что контроль неба поможет закончить войну, поэтому это один из приоритетов для Украины.

"И в 2024 году, конечно, приоритет — сбросить Россию с неба, потому что контролирующий небо будет определять, когда и как закончится война", — сказал Кулеба.

По словам главы МИД, для достижения таких целей Украине нужны самолеты F-16, а также дальнобойные ракеты и дроны. Кулеба считает, что в случае, если у Украины все это будет то, мы "продолжим побеждать и будем продолжать освобождать" украинские территории от российских оккупантов.

Министр отметил, что в 2022 году Украине удалось освободить 50% оккупированных территорий, а в 2023 году украинские силы вытеснили Черноморский флот.

"Это позволило нам восстановить "зерновой коридор", который не зависит от России и может функционировать самостоятельно", — добавил Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "самый смертоносный" пилот истребителя F-16 назвал первые цели для западных самолетов в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, выступившем в Давосе со специальной речью. В ней Владимир Зеленский пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину и указал, что президент РФ стоит за многими войнами в мире, а не только в Украине.









