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Куда нужно отправить конфискованные активы России: опрос

В какие сферы в Украине следует направить финансовые активы России, которые сейчас заблокированы странами Запада.

сегодня, 17:50
Автор:
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Slava Kot
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После 24 февраля западные страны заморозили активы России на сумму более 300 млрд долларов. Некоторые союзники считают, что эти деньги могут быть переданы Украине, страдающей российской агрессией. Компания Active Group провела социологическое исследование, чтобы выяснить у украинцев, куда следует отправить эти средства.

Куда нужно отправить конфискованные активы России: опрос

Куда следует отправить конфискованные активы России. Фото из открытых источников

Большинство украинцев считают, что российские активы должны быть привлечены на восстановление инфраструктуры. Этот вариант избрало 71,2% опрошенных. За восстановление энергетики и энергоэффективности проголосовало 65,9% украинцев. За вариант с развитием безопасности и обороны поддержали 52,6% респондентов, а компенсации семьям погибших – 48,5%.


Меньше всего украинцы желают привлечь конфискованные в России средства на развитие культуры – 8,4%. Менее 25% набрали варианты о снижении налогов, проведении реформ, защите окружающей среды, поддержке среднего и малого бизнеса.

Куда нужно отправить конфискованные активы России: опрос - фото 2

Также Active Group спросили у респондентов, реально ли направить российские конфискованные средства на восстановление и развитие Украины. 20,6% опрошенных указали, что Россия вообще не компенсирует потери нанесенные в войне в Украине. Еще 53,4% считают, что Москва компенсирует все экономические потери или определенное их количество. 26% затруднились ответить на этот вопрос.

Куда нужно отправить конфискованные активы России: опрос - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, нужно ли отправлять на фронт мужчин, которые избегают мобилизации: результаты опроса .

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое показало, сколько украинцев идут в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Согласно его результатам менее 7% спускаются в укрытие.



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Источник: https://t.me/pulsweek/316
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