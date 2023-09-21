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Кто имеет больше преимуществ во время зимней погоды: украинские военные или российские оккупанты

Аналитик по безопасности и обороне назвал сложности, с которыми столкнется украинская армия во время наступления зимней погоды.

сегодня, 15:33
Автор:
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Slava Kot
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Британский аналитик по безопасности и обороне профессор Майкл Кларк объясняет, какие преимущества и недостатки имеют украинские силы и российская армия в период зимней погоды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Кто имеет больше преимуществ во время зимней погоды: украинские военные или российские оккупанты

Какие преимущества Украины в зимнюю погоду. Фото из открытых источников

По словам Кларка, зимняя погода имеет свои преимущества и недостатки для каждой стороны. В частности, для Украины грязь и высокая влажность земли усложняет движение танков и другой бронетехники, кроме того, они становятся более уязвимыми на дорогах для артиллерии или авиации. Пехоте тоже сложно продвигаться вперед через грязь, тогда как врагу с позиции окопов легче работать, даже если их подтапливает.


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Однако Кларк отмечает, когда придут морозы и земля станет твердой, тогда танки снова смогут активно двигаться вперед. Кроме того, британский аналитик указал на недостатки окопов в таких погодных условиях.

"Мужчины в окопах и на оборонных позициях очень страдают в мороз, если их одежда, снаряжение и еда некачественные", — утверждает Кларк и добавляет, что в момент, когда деревья теряют листву, становится больше возможностей для ударов беспилотников и минометных снарядов по окопным позициям.

В общем Майкл Кларк сходится во мнении, что зима ужасна для всех сторон во время войны, однако указывает на ключевые различия между армиями.

"Это также сезон, когда моральный дух, подготовка, оборудование и организационные различия между любыми двумя армиями наиболее резки", — говорит британский аналитик по безопасности и обороне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новое социологическое исследование указывает на уменьшение доверия украинцев к военным и ветеранам.

Также "Комментарии" писали о президенте Литвы, который заявил, что Россия готовится к еще большим военным действиям.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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