Кто имеет больше преимуществ во время зимней погоды: украинские военные или российские оккупанты

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Slava Kot
Британский аналитик по безопасности и обороне профессор Майкл Кларк объясняет, какие преимущества и недостатки имеют украинские силы и российская армия в период зимней погоды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Какие преимущества Украины в зимнюю погоду. Фото из открытых источников
По словам Кларка, зимняя погода имеет свои преимущества и недостатки для каждой стороны. В частности, для Украины грязь и высокая влажность земли усложняет движение танков и другой бронетехники, кроме того, они становятся более уязвимыми на дорогах для артиллерии или авиации. Пехоте тоже сложно продвигаться вперед через грязь, тогда как врагу с позиции окопов легче работать, даже если их подтапливает.
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Однако Кларк отмечает, когда придут морозы и земля станет твердой, тогда танки снова смогут активно двигаться вперед. Кроме того, британский аналитик указал на недостатки окопов в таких погодных условиях.
В общем Майкл Кларк сходится во мнении, что зима ужасна для всех сторон во время войны, однако указывает на ключевые различия между армиями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новое социологическое исследование указывает на уменьшение доверия украинцев к военным и ветеранам.
Также "Комментарии" писали о президенте Литвы, который заявил, что Россия готовится к еще большим военным действиям.
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