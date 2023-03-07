Крымские санатории рашисты готовят к волне "беженцев"

Крымским санаториям будет компенсировано размещение "беженцев из Запорожской и Херсонской областей". Такое сообщение появилось на сайте оккупационной администрации города Симферополя.

Окупанти готують кримські санаторії до хвилі "біженців"

"Рассмотрены вопросы, касающиеся выделения необходимого количества номеров для приема беженцев с Херсонской и Запорожской областей, — сказано в сообщении рашистов об одном из совещаний в оккупационной администрации.

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- Оккупанты или поняли, что лучше отступать или нагнетают панику среди населения, — прокомментировал эту информацию в своем телеграмм-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, что в оккупированном Крыму начали возводить фортификационную линию. А в Украине из-за многочисленных отказов российских мобилизованных идти на штурм, рашисты ввели премии для штурмовиков за каждый километр захваченной украинской территории. Премиальный фонд финансирует группа бизнесменов во главе с основателем праворадикального телеканала “Царьград” Константином Малофеевым, передает Moscowtimes. Источник назвал имена четверых российских бизнесменов (в том числе одного долларового миллиардера), напрямую спонсирующих "СВО" в Украине, однако получить независимое подтверждение удалось только по одному из них — Константину Малофееву.

Отметим, что в Сети можно было видеть сообщения или видео об отказе идти на штурм от ряда российских подразделений — из Тувы, Белгорода, Иркутска. Они утверждают, что их отдали в распоряжение руководства "корпуса ДНР", которые используют российских мобилизованных, как "мясо". При этом, как утверждают на видео рашисты, они не против воевать против Украины, "выполняя поставленную задачу". Но хотят чтобы их лучше вооружили, дали радиосвязь и артподдержку, чтобы они несли меньшие потери от действий украинских защитников.

Вчера в Сети появилось видео расстрела рашистами невооруженного украинского военнопленного — Украина пообещала возмездие за это военное преступление.