Крымские оккупанты призвали нанести удары по Одессе после пожара в Севастополе

Так называемая "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди, которую цитирует "The Insider", призвала нанести удары по Одессе после пожара на нефтебазе в аннексированном россиянами Севастополе.

Ольга Ковитиди. Фото: из открытых источников

"Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени „на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", – возмутилась Ольга Ковитиди.

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Стоит отметить, Ковитиди с 2006-го по 2014 год была депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым, а после аннексии начала сотрудничать с российскими оккупантами. С тех пор она занимает должность "сенатора".

Напомним, в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Крыма. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев у себя в Telegram.

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