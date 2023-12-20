Крым атаковали ракеты и дроны: по чему есть «прилеты»

Как передает портал "Комментарии", сегодня на территории аннексированного Крыма снова звучали взрывы. По данным российских пропагандистов, оккупированный полуостров атаковали ракеты и дроны, был прилет по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Как сообщает телеграмм-канал "Астра", первая атака произошла в Алуште, предварительно, атака была совершена с БПЛА. Как минимум 3 прилета зафиксированы по территории военной части 28735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште. В результате атаки один служащий ПУ ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи.

Через некоторое время была совершена еще одна атака – по данным СМИ ракеты Storm Shadow ударили по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.

Сообщается, что по территории центра было зафиксировано как минимум 2 прилета, повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет.

Перед этим телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщал о множественных взрывах в Крыму. Так, около полуночи были слышны взрывы со стороны Перевального, где дислоцируется 126 бригада береговой обороны ЧФ. В 4.08 был взрыв в районе Евпатории. В 5.03 было 4 взрыва в районе Красноперекопска.

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