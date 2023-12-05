В ГУР рассказали, почему оккупанты сейчас особенно сильно переживают за Крымский мост

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Кравцев Сергей
Российские захватчики планируют за две недели устранить повреждения, которые незаконно построенный Крымский мост получил в результате недавнего шторма в Черном море. Но при этом они боятся, что этим воспользуются украинские силы безопасности. Что вполне оправдано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
По его словам, от стихии пострадал не только мост, но и оборонительные сооружения в Крыму.
Также стихия скорректировала планы вражеского Черноморского флота, добавил представитель украинской разведки.
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