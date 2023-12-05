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В ГУР рассказали, почему оккупанты сейчас особенно сильно переживают за Крымский мост

В результате шторма пострадал не только мост, но и оборонительные сооружения в Крыму

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики планируют за две недели устранить повреждения, которые незаконно построенный Крымский мост получил в результате недавнего шторма в Черном море. Но при этом они боятся, что этим воспользуются украинские силы безопасности. Что вполне оправдано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.  

В ГУР рассказали, почему оккупанты сейчас особенно сильно переживают за Крымский мост

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Конечно, враг вполне справедливо опасается, что этим воспользуются украинские силы безопасности и обороны. Мы не будем раскрывать все секретов, но их внутренний дедлайн — за две недели устранить эти недостатки. Понятно, что Украина ждать также не будет", — высказался Юсов.


По его словам, от стихии пострадал не только мост, но и оборонительные сооружения в Крыму. 

"Речь идет не только о нем. Также серьезным разрушениям подверглись вражеские так называемые защитные сооружения в Севастополе", — отметил Юсов.

Также стихия скорректировала планы вражеского Черноморского флота, добавил представитель украинской разведки. 

"Корабли ЧФ государства-агрессора не чувствуют себя сейчас в безопасности, и часть из них из-за этого, в частности, находится сейчас на рейде. То есть погода здесь внесла свои коррективы", — заявил Андрей Юсов.

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