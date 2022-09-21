logo

BTC/USD

19278.75

ETH/USD

1348.06

LTC/USD

53.71

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Крупный «привет»: на Луганщине 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й"
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупный «привет»: на Луганщине 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й"

ВСУ прицельно ударили по комендатуре врага в Сватово Луганской области

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники 20 сентября нанесли прицельный удар по оккупационной комендатуре в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, там находились чеченцы. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Крупный «привет»: на Луганщине 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й"

Оккупационная комендатура в городе Сватово. Фото: Телеграмм Сергея Гайдая

"По предварительной информации, 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы" – написал Сергей Гайдай.

Глава Луганщины также добавил, что информацию о чеченцах на данный момент проверяется.

Отметим, еще раньше Сергей Гайдай сообщил, что в Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура, где российское командование организовало штаб и склад боеприпасов. Позже ликвидацию подтвердили в Генштабе ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — риторика меняется – в России заявили, что мирных переговоров с Украиной больше не будет, потому как на оккупированной территории Украины скоро пройдут "референдумы" о "присоединении к РФ".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден в своем сегодняшнем выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных намерен заявить, что война России против Украины является нарушением принципов устава ООН. Об этом сообщает Reuters. Также Байден намерен призвать, чтобы каждая страна выступала против войны, развязанной РФ, считая, что подобный сигнал к Москве в настоящее время — "самое важное, что мы можем сделать коллективно для установления мира в этом регионе". Достаточно ли жесткие сигналы посылает Белый дом? Как ситуация может измениться в ближайшее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/serhiy_hayday/8194
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!