Крупный «привет»: на Луганщине 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й"

Украинские защитники 20 сентября нанесли прицельный удар по оккупационной комендатуре в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, там находились чеченцы. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупационная комендатура в городе Сватово. Фото: Телеграмм Сергея Гайдая

"По предварительной информации, 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы" – написал Сергей Гайдай.

Глава Луганщины также добавил, что информацию о чеченцах на данный момент проверяется.

Отметим, еще раньше Сергей Гайдай сообщил, что в Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура, где российское командование организовало штаб и склад боеприпасов. Позже ликвидацию подтвердили в Генштабе ВСУ.

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