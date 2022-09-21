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В России заявили, что мирных переговоров с Украиной больше не будет: назвали причину

В России исключили переговоры с Украиной после "референдума" на Донбассе

сегодня, 13:15 comments1936
Автор:

Кравцев Сергей
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После того, как будет проведен псевдореферендум по "присоединению" Донбасса к России никакой речи о мирных переговорах с Украиной не может быть. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, цитируемого ТАСС.

В России заявили, что мирных переговоров с Украиной больше не будет: назвали причину

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Речь о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и "подвижная хунта в Киеве" заявили о том, что они не готовы к переговорам", — говорит Слуцкий.

Стоит отметить, что такие заявления спикеров Кремля вызывают удивление. Потому что президент Украины и все спикеры Офиса президента в один голос заявляли, что организация и проведения так называемых "референдумов" о присоединении к России на временно оккупированных территориях станет точкой невозврата в мирных переговорах. В переговорном процессе будет поставлена точка. О таком предупреждении официального Киева в Москве сделали вид, что не знают.

Напомним, 24-27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей оккупанты запланировали провести фейковые "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят метания российской власти с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины и переносом путинского обращения к нации, в котором он в итоге объявил сегодня утром о частичной мобилизации? На что еще может пойти Кремль – и к чему это в итоге приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/tass_agency/156433
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