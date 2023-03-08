Крупнейший производитель шин открестился от российского рынка

Как передает издание "Комментарии", на фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, немецкий производитель шин Continental заявил о продаже своих активов в России. Как говорится в заявлении Continental, решение также связно с завершением 2022 года фискального года.

Шины. Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Война – это также причина, по которой мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка. Он предполагает продажу наших бизнес-активов в России, таких как завод в Калуге", – отметил председатель правления и гендиректор Continental Николай Сетцер.

Continental AG — немецкий производитель шин, автомобильной электроники и других комплектующих. Акции компании учитываются при расчёте индекса DAX. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2022 году заняла 511-е место.

Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании, Румынии и США.

Continental приостановила работу в Калуге из-за российской агрессии против Украины и остановила поставки своей продукции в Россию еще в марте 2022 года.

Мощность российского предприятия составляет около 4 млн шин в год, там выпускали шины под марками Continental, Gislaved и Matador.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, кто помогает Путину обходить нефтяные санкции.

Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении к соотечественникам президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на санкциях, которые продолжают вводиться против РФ. Он подчеркнул необходимость расширить их на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Каковы шансы, что удастся додавить российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



