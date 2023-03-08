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Крупнейший производитель шин открестился от российского рынка

Решение компании Continental связано с войной в Украине и завершением 2022 года фискального года

сегодня, 15:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", на фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, немецкий производитель шин Continental заявил о продаже своих активов в России. Как говорится в заявлении Continental, решение также связно с завершением 2022 года фискального года.

Крупнейший производитель шин открестился от российского рынка

Шины. Фото: из открытых источников


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"Война – это также причина, по которой мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка. Он предполагает продажу наших бизнес-активов в России, таких как завод в Калуге", – отметил председатель правления и гендиректор Continental Николай Сетцер.

Continental AG — немецкий производитель шин, автомобильной электроники и других комплектующих. Акции компании учитываются при расчёте индекса DAX. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2022 году заняла 511-е место.

Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании, Румынии и США.

Continental приостановила работу в Калуге из-за российской агрессии против Украины и остановила поставки своей продукции в Россию еще в марте 2022 года.

Мощность российского предприятия составляет около 4 млн шин в год, там выпускали шины под марками Continental, Gislaved и Matador.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении к соотечественникам президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на санкциях, которые продолжают вводиться против РФ. Он подчеркнул необходимость расширить их на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Каковы шансы, что удастся додавить российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://cdn.continental.com/fileadmin/__imported/sites/corporate/_international/german/hubpages/10_20presse/02_events_de/2023/jpk_2023/20220308_continental_speech_fy2022_en.pdf?_gl=1*qambjl*_ga*MTc0ODQ1Mzg2MS4xNjc4MjcyNTM5*_ga_CXY4Q1X5YZ*MTY3ODI3MjUzOC4xL
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