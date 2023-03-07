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СМИ узнали, кто помогает Путину обходить нефтяные санкции

В феврале РФ отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190.000 тонн дизтоплива

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против России в связи с вторжением в Украину, страна-агрессор начала экспортные поставки дизтоплива в порты Саудовской Аравии. Как говорится в материале The Moscow Times, после того, как начало действовать эмбарго ЕС, агрессор находится в поисках новых рынков сбыта.

СМИ узнали, кто помогает Путину обходить нефтяные санкции

Танкер. Фото: из открытых источников

Данные Refinitiv показывают, что в феврале РФ отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190.000 тонн дизтоплива.


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Один из танкеров – SRINI, погрузивший в балтийском порту Приморск 66.000 тонн дизтоплива, в настоящее время находится на разгрузке на терминале порта Джидда, еще два танкера с дизтопливом из Приморска — APANEMO и ZARYA направляются в порт Рас-Таннура.

По словам трейдеров, российское дизтопливо после переработки может быть реэкспортировано в другие страны.

Стоит напомнить, 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против России, которыми был введен потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель. 

С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сделал акценты на санкциях, которые продолжают вводиться против РФ. Он подчеркнул необходимость расширить их на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Каковы шансы, что удастся додавить российскую "атомку"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2023/03/07/rf-nachala-eksportnye-postavki-diztopliva-v-saudovskuyu-araviyu-v-fev-refinitiv-treydery-a36017
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