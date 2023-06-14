Кроме потери большого количества военной техники РФ столкнулась с еще одной проблемой, – ЦНС

У российской армии за последнее время значительно выросло количество подбитой военной техники. Оккупанты столкнулись еще с одной проблемой – теперь не хватает механиков для ее ремонта, чтобы оперативно вновь отправить на фронт. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российский танк. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что украинской контрнаступление создает большие проблемы для оккупантов, ведь те теряют очень много военной техники, которую просто физически не успевают чинить.

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Отмечается, что россияне готовятся пополнить недостаток техники снятием с консервации старых образцов вооружения. Также российским захватчикам не хватает специалистов механиков, которые смогут восстановить поврежденную или устаревшую технику.

В ЦНС подчеркивают, именно поэтому противник принудительно привлекает специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники. В частности, во временно оккупированном Крыму противник проводит отбор автослесарей на местных СТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



