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Кроме потери большого количества военной техники РФ столкнулась с еще одной проблемой, – ЦНС

Армия РФ потеряла много военной техники, а для ее ремонта не хватает механиков

сегодня, 16:35
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Автор:

Кравцев Сергей

У российской армии за последнее время значительно выросло количество подбитой военной техники. Оккупанты столкнулись еще с одной проблемой – теперь не хватает механиков для ее ремонта, чтобы оперативно вновь отправить на фронт. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Кроме потери большого количества военной техники РФ столкнулась с еще одной проблемой, – ЦНС

Российский танк. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что украинской контрнаступление создает большие проблемы для оккупантов, ведь те теряют очень много военной техники, которую просто физически не успевают чинить. 


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Отмечается, что россияне готовятся пополнить недостаток техники снятием с консервации старых образцов вооружения. Также российским захватчикам не хватает специалистов механиков, которые смогут восстановить поврежденную или устаревшую технику.

В ЦНС подчеркивают, именно поэтому противник принудительно привлекает специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники. В частности, во временно оккупированном Крыму противник проводит отбор автослесарей на местных СТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны рассказали, как россияне воспользовались подрывом Каховской ГЭС.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-zaluchayut-tsyvilnyh-z-tot-do-remontu-poshkodzhenoyi-tehniky/
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